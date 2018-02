Fès: une SDL pour la gestion des parkings

La commune urbaine de Fès a décidé de créer une société de développement local (SDL), chargée de décongestionner la circulation dans la capitale spirituelle du Royaume et mettre un terme aux problèmes liés au stationnement et au manque de parkings.

Le projet de création d'une SDL par la commune urbaine de Fès, en partenariat avec le secteur privé, ambitionne d’améliorer la qualité de service de stationnement, à travers la construction de nouveaux parkings répondant aux standards modernes, de manière à absorber le flux important de véhicules consécutif à l’essor commercial et urbain que connait la ville.

Ce projet a été approuvé en session ordinaire du conseil communal, en octobre dernier, dans l’objectif de trouver les solutions idoines aux dysfonctionnements liés au stationnement, lesquels constituent un véritable fardeau pour la commune, notamment sur le plan financier, a indiqué à la MAP, Hadaf Bennis, chargé du dossier de la SDL à la commune.

Les recettes collectées par la commune du service de stationnement des véhicules sont estimées actuellement à près de 5 millions de DH par an, a-t-il fait savoir, assurant que grâce au projet de la SDL, les recettes devraient atteindre, d’ici trois ans, 18 MDH par an.

Relevant que la ville de Fès n’est pas couverte entièrement par des parkings, et ceux existants connaissent des dysfonctionnements sur les plans organisationnel et de gestion, le responsable a déploré dans ce cadre le comportement de certains gardiens non qualifiés pour générer les aires de stationnement et qui n’hésitent pas à provoquer des brouilles avec les conducteurs, les habitants mais aussi les responsables communaux.

Selon la commune, la société de développement local de Fès mobilisera un premier investissement de l’ordre de 74 MDH pour la création d’un parking à deux niveaux d’une capacité de 500 véhicules, à la place Florence en plein centre-ville.

Cette SDL sera chargée également de la gestion du stationnement au niveau des avenues de la ville, la conception et la création de nouveaux parkings et la contribution à l’emploi des jeunes.

La société s’engage, selon le cahier de charges approuvé lors de la dernière session du conseil de la commune, à développer les aires de stationnement, acquérir et entretenir les équipements utilisés dans ces parkings et garantir la continuité du service en l’adaptant aux mutations technologiques et socio-économiques.

Une application pour trouver des parkings et leur capacité de stationnement, téléchargeable sur Smartphone, sera mise à disposition des usagers. Cette application va permettra aux citoyens d’économiser du temps et de l’effort pour trouver un parking, réserver et payer une place ou contracter un abonnement.

Sur le plan social, les parties prenantes à ce projet se sont engagées à donner la priorité aux employés chargés actuellement de l’exploitation des aires de stationnement dans le territoire couvert par la SDL, lors des opérations de recrutement que devrait effectuer cette dernière.

En tout cas, les habitants de la ville de Fès attendent impatiemment que la société de développement local contribue à l’amélioration du service de stationnement, en décongestionnant la circulation au niveau des avenues et rues de la ville et luttant contre certaines pratiques.