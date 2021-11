La galerie casablancaise Loft Art accueille à partir du 2 décembre prochain l’exposition « Maladresses poétiques » de Mohamed Lekleti.

L’exposition qui se veut plus « pédagogique que participative » propose une quinzaine d’oeuvres de l’artiste. Un finissage est prévu où Mohamed Lekleti prendra possession des murs de la galerie pour y faire une œuvre in situ », indique un communiqué de Loft Art Gallery.

Les visiteurs pourront voir en direct l’artiste peindre et l’œuvre évoluer. « Avec cette exposition, nous souhaitons faire aller l’art vers ceux qui l’aiment mais n’ont pas l’habitude de pousser les portes d’une galerie », a fait savoir Yasmine Berrada, fondatrice de la galerie. « Il y a une vraie volonté de partager cette exposition avec la jeune scène artistique marocaine, la génération contemporaine ferrue d’art. Mohamed Lekleti me touche beaucoup, par la singularité de son travail, sa technicité mais aussi et surtout la poésie qui habite chaque œuvre », a-t-elle ajouté.

L’exposition promet un « collage aussi érudit que poétique et esthétique de différentes mythologies ». Un langage poétique inédit proposant des « hétérogénéités contextuelles, réelles ou relevant le plus souvent de nos constructions culturelles par nature et pour toujours forcément nourries d’imperfections et de subjectivités ».