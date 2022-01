L’actrice française avait vécu une histoire d’amour passionnée avec Hassan II, lorsqu’il était encore prince héritier alors que le Maroc venait d’accéder à son indépendance.

Etchika Choureau n’est plus. L’actrice française, Jeannine Paulette Verret de son vrai nom, est décédée le 25 janvier dans la discrétion totale. La nouvelle a été annoncée par son amie la créatrice de mode marocaine Fadila El Gadi. « Tristesse infinie ! A dieu mon amie… », a-t-elle écrit dans un post Instagram, accompagné d’une compilation de photos.

L’actrice, née à Paris dans le quartier Belleville, a pas moins de 17 films à son compte, tous projetés entre 1953 et 1966. C’est son rôle Simone dans Les Vaincus (I vinti) de Michelangelo Antonioni (1953) qui la révèle au public. Un chef d’oeuvre de l’époque, composé de trois épisodes filmés en trois langues différentes: en français, en italien et en anglais.

Après L’Envers du paradis d’Edmond T. Gréville, sorti la même année, elle interprète Anne-Marie et Geneviève dans Les Enfants de l’amour de Léonide Moguy. Rôle pour lequel elle obtient le prix Suzanne-Bianchetti, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui est récompense chaque année l’actrice la plus prometteuse.

Au Maroc, elle est surtout connue pour avoir vécu une histoire d’amour hors du commun avec Hassan II. C’était en 1956, alors que le roi défunt était encore jeune prince héritier. Selon TelQuel qui lui avait consacré un portrait en 2014, leur liaison était « passionnelle et rocambolesque, digne des plus grandes romances du septième art ».

« Dans le rôle de l’amoureux transi: Moulay Hassan, un jeune prince fougueux, connu du grand public français et destiné à devenir roi du Maroc. Tout les sépare ou presque. Etchika Choureau, (…)française, chrétienne et divorcée de Max Choureau, un apiculteur. Le prince Moulay Hassan est marocain, musulman et son pays, qui lutte depuis des années contre la présence coloniale française, est en train de négocier âprement son indépendance », raconte l’hebdomadaire.

C’est lorsqu’elle faisait une pause dans sa carrière en 1956 qu’elle a rencontré Hassan II à Cannes. Moulay Hassan, lui, y était pour sa convalescence après une ablation des amygdales subie en France. « Les deux amants se voient chaque jour et sillonnent la Croisette à bord de la Chevrolet décapotable du prince, au grand dam des paparazzis qui ne parviennent pas à les prendre en photo ensemble. Quelques mois plus tard, les deux tourtereaux sont rattrapés par la réalité ».

« Le prince héritier du Maroc va-t-il renoncer au trône pour une Française ? », s’interrogeait le magazine français spécialiste des célébrités Noir et Blanc, dans son édition du 7 décembre 1957. La réponse est non puisque qu’après l’indépendance du Maroc, le prince héritier devait revenir au pays pour aider son père à le gouverner.

Elle, par contre, décide de le suivre au Maroc où elle s’installe dans une villa de la capitale. Mais leur histoire d’amour a pris fin quelques mois plus tard, après la mort de Mohammed V et le mariage de Hassan II avec Latifa.