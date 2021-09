Le parti islamiste à la tête du gouvernement au Maroc depuis une décennie a été très sévèrement battu au profit de partis libéraux lors des élections législatives mercredi, selon des résultats provisoires annoncés tôt jeudi matin par le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.

Le Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste modéré) s’effondre, passant de 125 sièges à 12, et arrive loin derrière ses principaux rivaux, le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM), tous deux de tendance libérale, et le Parti de l’Istiqlal (centre-droit).