Un individu a mis fin aux jours de sa femme et son amie avant de tenter de se suicider. Cela s’est passé près d’El Jadida, le premier jour du Ramadan.

Un autre mois de ramadan qui commence dans le sang. C’est ce qui s’est passé à El Jadida juste après le ftour du premier jour du mois sacré, soit en début de soirée du dimanche 3 avril, rapporte le journal Al Ahdath Al Maghribiya dans son édition datée de ce mardi 5 avril.

Pour des raisons non encore élucidées, un individu, la quarantaine, aurait assassiné son épouse, en l’égorgeant, et aurait fait de même avec sa belle-soeur. L’amie de son épouse avait failli subir le même sort, mais a été sauvée in extrémis par les services des urgences de l’hôpital d’El Jadida.

Lire aussi. Salé: ouverture d’une enquête suite à l’assassinat de 6 membres d’une même famille

Après son double homicide et sa tentative ratée de faire une troisième victime mortelle, le présumé assassin aurait essayé d’attenter à ses propres jours en se jetant du deuxième étage de la maison qu’il habitait à l’entrée de la station balnéaire de Sidi Bouzid, près d’El Jadida.

Selon le journal, les enquêteurs, les gendarmes en l’occurrence, attendent qu’il se remette de ses blessures pour pouvoir l’interroger en bonne et due forme et faire la lumière sur cette affaire qui a défrayé la chronique à El Jadida et bien au-delà.

Une simple “Tramdina” aurait-elle été à l’origine de ce drame en famille?