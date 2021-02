La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a, en coordination avec le service provincial de la police judiciaire de Salé, ouvert, samedi matin, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les circonstances de la découverte des corps de six personnes d’une même famille, dont un nourrisson et un mineur, portant des traces de blessures et de brûlures de troisième degré.

Les officiers de la police judiciaire et les experts en scène de crime se sont rendus à un logement situé au quartier « Rahma » à Salé, pour effectuer le constat des lieux et les expertises techniques à la suite d’un incendie déclenché dans cette maison.

A cette occasion, ils ont découvert les corps de cinq personnes d’une même famille portant des traces de blessures causées par un objet tranchant et de graves brûlures dues à cet incendie qui pourrait être provoqué par une substance inflammable, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant qu’une sixième personne de la même famille qui était dans état d’asphyxie, a du être évacuée à l’hôpital, ou elle est décédée.

Les premières constatations font état de l’absence d’indices d’effraction sur les portes et les fenêtres du domicile familial de deux étages qui est gardé par deux chiens se trouvant sur le toit, précise la même source.

Les opérations de ratissage et de constat technique sont menées sur la scène du crime par des techniciens de la police scientifique et technique et par les officiers de la BNPJ afin de regrouper tous les prélèvements biologiques et les preuves matérielles et de recueillir les témoignages nécessaires en vue de déterminer les circonstances de ces actes criminels, conclut la DGSN.