Les 16 nouveaux cas de Covid-19 découverts mercredi à El Guerguarat ont été testés positifs au variant Delta et non Omicron.

Le Maroc n’a encore enregistré aucun cas du variant Omicron. Les 16 personnes testées mercredi, au niveau du poste-frontière de El Guerguarat, dans le sud du Maroc, sont des cas relevant du variant Delta et non de Omicron, nous indique une source au ministère de la Santé qui dément les informations parues dans certains médias.

Les résultats des dépistages effectués mercredi confirment qu’il s’agit bien du variant indien, assure notre interlocuteur, sans donner plus de détails sur la provenance de ces personnes.

Pour l’instant, le ministère de la Santé n’a publié aucun communiqué officiel à ce sujet. Selon Le360, le passage frontalier d’El Guerguarat a été fermé aux voyageurs le 30 novembre dernier et ce, jusqu’à nouvel ordre. Il avait été rouvert le 10 novembre dernier après dix mois de fermeture.

En raison de la propagation rapide du nouveau variant Omicron dans le monde, les autorités avaient, rappelons-le, fermé l’espace aérien aux vols réguliers des voyageurs de et vers le Maroc.

Mercredi, le gouvernement a décidé de limiter à 10 personnes au maximum la présence aux cérémonies des funérailles et des obsèques. Une mesure, nous dit-on, conforme aux « dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire » qui entre dans le cadre des « mesures préventives en vigueur pour limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus, et en vue de la préservation de la santé des citoyennes et des citoyens ».