Depuis l’adoption de la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique en 2019, les choses ont changé. Désormais, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation doivent figurer dans les annonces et les documents émanant des écoles privées.

La loi-cadre 51.17 avait suscité une grande polémique. Il s’agit d’un texte annonciateur d’une série de mesures qui s’étalent sur une période allant jusqu’à 2030. Parmi ces dernières: la transparence au niveau des relations entre lesdits établissements et les parents ou tuteurs des élèves.

Et c’est d’ailleurs pour cette raison que la tutelle a réagi. Dans une note datée du mardi 28 juin 2022 mais rendue publique ce lundi 4 juillet 2022, le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports a reparlé des messages publicitaires émanant des écoles privées.

« La crise sanitaire dont a fait face le Royaume dernièrement, a eu une influence considérable sur la scolarité des enfants. Elle a même mis en évidence les failles qui freinent le secteur de l’Education au Maroc. Parmi ces dernière, le problème de la transparence », explique Slimane Elqorchi, directeur adjoint chargé de l’enseignement scolaire privé au ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

En effet, et selon notre source, plusieurs établissements refusaient de communiquer aux familles des élèves, l’autorisation justifiant leur statut d’école. « Comment peut-on choisir une bonne école pour son enfant si aucune information ne nous a été transmise sur l’établissement en question ? Les familles des élèves sont les premières concernées par ces informations », détaille Slimane Elqorchi.

Par le biais de cette note, le ministère appelle aussi lesdits établissements à ne diffuser aucun message publicitaire qui pourrait porter à confusion et donc induire en erreur, les élèves ou encore leurs familles. Leurs annonces devront s’appareiller au type d’autorisation délivrée et la nature des services offerts.

« Ceci se fait dans une optique de mise en place d’un modèle de cadre contractuel familles/écoles qui définit clairement les engagements des établissements d’enseignements et des familles des appartenant », fait savoir le directeur adjoint.

Par ailleurs, le document publié par le ministère précise que ces indications doivent être mentionnées en arabe et en amazighe. Elles doivent dans ce sens, figurer dans les annonces et documents publiés par les écoles privées.

Rappelons que la loi-cadre 51.71 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, a connu plusieurs changements lors de son élaboration, que ce soit de la part de l’Etat, gouvernement et parlement, ou de la part de la société civile, syndicats et associations et citoyens.

Le débat national sur la question s’est concentré autour de plusieurs points primordiaux: la gratuité, l’alternance des langues, la contractualisation, l’équité ainsi que la qualité et l’amélioration.