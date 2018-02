Don marocain de 700.000 dollars au Paraguay pour lutter contre la mortalité infantile

Ce don servira à la rénovation des infrastructures et équipements de six Unités de Santé familiale (USF) dans deux département du sud du Paraguay.

L’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) octroiera 700.000 dollars (environ 6,4 millions de dirhams) au Paraguay pour améliorer six unités sanitaires dans les départements de Guairá et Caazapá (sud) et réduire la mortalité infantile et maternelle. Le don a été signé mardi dernier au cours d’une réunion entre le ministre paraguayen de la Santé, Carlos Morínigo, et l’ambassadeur du Maroc au Paraguay, Badreddine Abdelmoumni.

Les 700.000 dollars serviront à la rénovation des infrastructures et équipements de trois Unités de Santé familiale (USF) de Guairá et de trois autres à Caazapá. De plus, un USF de chaque département sera doté de services d’accouchement, de laboratoires et de salles de radiologie, dont bénéficieront quelque 50.000 personnes. À partir de la semaine prochaine, une délégation marocaine supervisera les travaux dans les centres sanitaires concernés.

Les femmes enceintes sont les principales bénéficiaires de ces USF, où elles pourront accoucher dans des conditions adéquates. En effet, la mortalité infantile touche 17 enfants paraguayens sur 1000, selon l’Enquête à indicateurs multiples (MICS en anglais) publiée par l’Unicef en novembre dernier.