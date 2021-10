L’offre formulée il y a plus de deux mois par Madrid n’a pas reçu de réponse de la part de Rabat. L’Espagne serait toutefois prête à renouveler son offre.

Les quelques 90 quads pour une valeur de 1,4 million d’euros allaient être achetés par l’Espagne au profit du Maroc dans le cadre du Programme d’appui à la gestion des frontières et des migrations au Maroc. L’offre de Madrid avait été formulée il y a deux mois, peu après l’entrée massive de migrants dans l’enclave de Sebta, et dans un contexte très tendu entre les deux pays, après l’accueil en catimini et sous une fausse identité du chef du Polisario, Brahim Ghali sur le sol espagnol.

Les deux voisins en sont d’ailleurs arrivés à une rupture des relations diplomatiques. Ce pour quoi l’offre du Madrid n’a pas eu de réponse, indique le média local Ok Diario. Le royaume disposait d’un délai de deux mois pour choisir le modèle, mais n’a pas donné de réponse, poursuit la même source.

Le délai dépassé, le gouvernement de Pedro Sanchez a dû renoncer à l’achat réglementé par la loi sur les marchés publics et financé par les Fonds fiduciaires d’urgence de l’Union européens pour l’Afrique.

Des sources au sein du ministère espagnol de l’Intérieur indiquent que la procédure a été «complètement annulée», mais pourraient «être reformulé à l’avenir».