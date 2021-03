Bonne semaine pour les Casablancais. Après la réouverture des hammams et des salles de sport, Anfa Park a également rouvert ses portes depuis hier, lundi 22 mars.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont partagé l’information avec enthousiasme, une nouvelle qui coïncide avec l’arrivée du printemps. Anfa Park est ouvert de 6h à 20h avec accès aux agrès sportifs pour adultes (+14 ans) et au skatepark. Les kiosques sont également ouverts, tandis que les aires de jeux pour enfants restent pour le moment fermées.

Inauguré il y a pile un an, juste avant le début de la pandémie, Anfa Park est un projet de l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA), filiale du Groupe CDG. Il offre aux habitants un espace de détente et de loisirs étalé sur 18 hectares. Situé au cœur du pôle urbain Casa Anfa, Anfa Park doit bénéficier, in fine, d’une superficie totale de 50 hectares.