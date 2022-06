Un lot de plusieurs milliers d’articles d’habillement et de matériel électronique a été mis en vente par la Direction des douanes au Port de Tanger-Med. Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux affirment qu’il s’agit de commandes saisies de la marque chinoise Shein. Une source proche du dossier démêle pour H24Info le faux du vrai

Un avis de vente par appel d’offres a été publié le vendredi 3 juin par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), concernant un lot de «vêtements, chaussures et accessoires» en grandes quantités.

La publication, diffusée sur le site de l’ADII, détaille la quantité de chaque catégorie: «720 pantalons, 1.985 pulls, 15.280 paires de chaussettes, 4.861 tricots, 5.790 clés USB», entre autres

Aussitôt rendu public, l’avis de vente a fait des vagues sur les réseaux sociaux. En pleine polémique sur le retard au niveau des livraisons et la hausse des prix opérée par certains sites chinois, un raccourci trop rapide a été fait par certains internautes qui affirment qu’il s’agit d’un lot de la marque chinois «Shein» saisi par la douane.

Sollicitée par H24Info, une source proche du dossier dément formellement. «Les informations circulant sur les réseaux sociaux, comme quoi il s’agirait d’une saisie de la marque Shein sont fausses», souligne notre source, notant que «le lot a été saisi en 2019 suite à une affaire contentieuse au niveau du port de Tanger-Med».

«Les petites commandes Shein ne passent pas par le port. Les colis postaux passent directement par Nouaceur (à l’aéroport Mohammed-V de Casablanca, Ndlr)», explique notre source, refusant tout de même de nous dévoiler l’origine du lot mis en vente.

«L’appel a seulement coïncidé avec cette polémique, mais il n’y a aucun lien», affirme-t-elle.

Tout potentiel acquéreur peut prendre rendez-vous et se rendre à Tanger pour vérifier la marchandise, explique la même source, notant que «la caution est fixée à 800.000 DH qui doit être déposée auprès de la Caisse de dépôts et de gestion (CDG), avant d’émettre une offre en bonne et due la forme».