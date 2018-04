Une délégation du groupe d’amitié France-Maroc en visite au Royaume

Une délégation de députés du groupe d'amitié France-Maroc de l'Assemblée Nationale effectuera jeudi et vendredi une visite dans le Royaume pour poser les jalons d'une nouvelle ère de coopération franco-marocaine.

Conduite par son président, M. Mustapha Laabid, cette délégation, dont c'est le premier déplacement au Maroc, aura plusieurs rencontres avec des responsables politiques et des acteurs économiques et associatifs, indique le groupe dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

M. Laabid "souhaite impulser un souffle nouveau aux relations parlementaires franco-marocaines : ouverture, ambition et diligence guideront son action", précise la même source notant que l'objectif étant d'impulser la réflexion, de nourrir et de faire fructifier les partenariats franco-marocains.

Quatre sous-groupes de travail, animés par des parlementaires, ont déjà été mis en place à cet effet. Ils se pencheront sur les thématiques suivantes : « Développement économique et développement durable », « Numérique / Jeunesse », « Culture » et « Démocratie, Liberté et Solidarités ».

"L'histoire qui lie la France et le Maroc est riche et diverse. Si elle est ancienne et intense diplomatiquement, elle dépasse aussi largement les institutions. Elle est faite d'hommes et de femmes qui aiment ces deux pays", souligne à cet égard le communiqué.

Porté en septembre dernier à la tête de ce groupe, M. Laabid, qui est membre de la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale est le premier député français d’origine marocaine à présider le groupe d’amitié France-Maroc.

En juin dernier, il avait été élu député de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine (nord-ouest), sous l’étiquette de La République en Marche (LREM) du président Emmanuel Macron.