Décès du père de Salim Cheikh, directeur de 2M

Hassan Cheikh, le père de Salim Cheikh, directeur général de 2M, est décédé ce mercredi à Casablanca. Le défunt était âgé de 74 ans.

Hassan Cheikh, père du directeur général de 2M, a rendu l’âme à son tuteur à Casablanca, le mercredi 9 mai 2018, des suites d’une longue maladie. Le défunt était âgé de 74 ans et était retraité des chemins de fer. Il était actif dans l’action syndicale au sein de ce qui deviendra l’ONCf. Son engagement lui a valu la sympathie et le respect d’un certain Mahjoub Benseddik, patron historique de l'UMT. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.