La campagne de vaccination anti-Covid sera étendue aux personnes réfugiées au Maroc, conformément à la politique nationale de Migration et d’Asile.

L’annonce a été faite par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb lors d’une réunion tenue ce mardi 16 novembre, qui a connu la participation du représentant du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc, François Reybet-Degat, rapporte le site Hespress.

Ce dernier a salué «courageuses, audacieuses et proactives» prises par le Maroc pour lutter contre la propagation du Covid. Le représentant d’UNHCR a également souligné les mesures prises «pour fournir des soins de santé aux réfugiés pendant la période de confinement, notamment ceux qui souffrent de maladies chroniques».

Lire aussi: Covid-19: la primo-vaccination continue à baisser, le comité s’inquiète

Il leur sera désormais possible de se faire vacciner. Un effort qui rentre dans le sillage de la politique nationale de Migration et d’Asile et dont l’un des principaux objectifs est d’«assurer aux immigrés et réfugiés l’accès aux soins dans les mêmes conditions que les Marocains».

À ce jour, 24.367.790 de personnes ont reçu la première dose d’un des vaccins contre le Covid-19, tandis que 22.428.512 ont reçu la 2ème dose.