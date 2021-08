De nouvelles mesures viennent d’être annoncées par le gouvernement. Elles comprennent un couvre-feu national de 21h à 5h du matin ainsi qu’une interdiction de sortie ou d’entrée depuis Casablanca, Marrakech et Agadir.

Ces mesures entreront en vigueur le mardi 3 août à 21H, annonce un communiqué du gouvernement parvenu à H24 Info. De ce fait, tous les commerces, cafés et restaurants devront fermer à 21h, précise la même source, annonçant également la fermeture totale des hammams, salles de sport et des piscines couvertes.

Les rassemblements et activités dans les espaces fermés ou ouverts sont limités à une capacité de 25 personnes, avec l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités locales en cas de dépassement, poursuit le communiqué.

Les hôtels et autres établissements touristiques devront quant à eux ne pas dépasser 75% de leur capacité. De plus, le travail à distance dans les secteurs publics et privés est encouragé, indique la même source.

Par ailleurs, l’entrée et la sortie depuis les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir sont désormais interdits sauf pour «les personnes disposant d’un pass vaccinal, les personnes présentant des conditions médicales urgentes, les personnes chargées du transport de biens et de marchandises, ainsi que les travailleurs des secteurs publics et privés titulaires d’un « ordre de mission ». document signé et scellé par leurs supérieurs au travail».

Le communiqué insiste dans ce sens sur la nécessité pour les citoyennes de respecter scrupuleusement toutes les mesures de précaution mises en place dans le cadre de « l’état d’urgence sanitaire », notamment la distanciation physique, les règles générales d’hygiène et le port obligatoire du masque.