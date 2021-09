La France va donner aux pays pauvres 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, soit le double de ce qu’elle prévoyait précédemment, a promis le président Emmanuel Macron.

« L’injustice c’est que dans d’autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. A cause de nous, collectivement. En Afrique, c’est à peine 3% de la population qui est vaccinée, on doit aller plus vite, plus fort », a souligné le chef de l’Etat dans une séquence vidéo diffusée samedi pendant le concert à Paris de l’organisation caritative Global Citizen.

« La France s’engage à doubler le nombre de doses qu’elle donne. Nous passerons de 60 millions à 120 millions de doses offertes. C’est-à-dire plus de doses, à date, que nous n’en avons faites dans le pays », a précisé M. Macron.

Mercredi, les États-Unis avaient annoncé leur intention de doubler leurs dons de vaccins contre le Covid-19, portant le total de doses promises à des pays pauvres à plus de 1,1 milliard.

L’Union européenne avait annoncé qu’elle comptait distribuer plus de 500 millions de doses.

Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dévoilé récemment alerte que l’Afrique va manquer de presque 500 millions de doses par rapport à l’objectif mondial de 40% de vaccinés à la fin de l’année. Dans ce sillage, Covax, mécanisme international de distribution de vaccin anti-Covid va expédier en Afrique environ 150 millions de vaccins de moins que ce qui était prévu.

En prenant en compte ce déficit, 470 millions de doses de vaccin attendues sur le continent permettront de vacciner seulement 17% de la population.