Covid-19: fermeture des plages de la préfecture de Temara-Skhirat

Pour pallier la recrudescence des cas de covid-19, une série de mesures préventives ont été prises, notamment la fermeture des plages de la préfecture de Temara-Skhirat.

La préfecture de Temara-Skhirat a édicté un arrêté informant le public d’une série de mesures prenant effet ce mardi 18 août. En ligne de mire, les plages de la zone dont l’accès sera interdit dès 10h. Il s’agit des plages de Temara, Harhoura, Guy Ville, Sables d’Or, Val d’Or et Rose Marie, lit-on ce jour sur le site Le360, sourcé par les autorités locales.

«Ceux qui voudraient profiter de quelques moments de baignade devront arriver tôt», a indiqué Zouhair Zemzami, président du conseil communal de Temara, qui interprète cette décision comme la « fin de la saison estivale pour les habitants de la région ».

Egalement contraints à la fermeture, les hammams et les salles de sport. Quant aux cafés et aux épiceries, ils devront baisser le rideau à 21h jusqu’à nouvel ordre. Les souks et les marchants ambulants devront de leur côté cesser leurs activités dès 18h.

