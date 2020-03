Coronavirus: le ministère s’engage à la transparence en cas de contamination avérée

Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré jusqu’à ce jour au Maroc, a affirmé, jeudi, le ministère de la Santé, par la voie du directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies, Mohamed Youbi.

Les résultats des analyses de laboratoire effectués sur 19 cas suspects se sont révélés négatifs, a précisé Youbi lors d’un point de presse à Rabat, pour faire le point sur la situation épidémiologique dans le Royaume.

Toutes les personnes soupçonnées d’être infectées par le virus ont quitté l’hôpital et suivent un traitement à domicile, a indiqué M. Youbi, relevant que le ministère a mobilisé les équipements nécessaires à la détection, la notification et la prise en charge des cas possibles et de prévention en cas de détection des cas confirmés.

Youbi a passé en revue les différentes mesures prises par le ministère pour faire face à cette situation, notamment la prévention de l’introduction sur le territoire national du virus, la détection précoce des cas, la préparation des dispositifs d’analyses et le lancement des campagnes d’information et de communication.

Lire aussi: Coronavirus au Maroc: 17 cas suspects détectés, les tests effectués négatifs (ministère de la Santé)



Après avoir donné une définition des cas d’infection, Youbi a souligné le renforcement des mesures de surveillance prises au niveau des établissements de soins de santé et des structures hospitalières, avec investigation épidémiologique afin de détecter toute personne répondant à la définition de cas de coronavirus.

Youbi a cité, notamment, le déploiement de chambres d’isolement pour accueillir les cas possibles et l’équipement des établissements hospitaliers en moyens de protection nécessaires.

Compte tenu des derniers développements de la situation épidémiologique mondiale, marquée par la confirmation du nouveau virus dans d’autres pays, Youbi a rappelé l’instauration du contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux, en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer la propagation du virus, le cas échéant.

Évoquant les fausses rumeurs véhiculées sur le virus, le responsable a fait état d’une mise à jour quotidienne du site internet du ministère. Si un cas confirmé du coronavirus est détecté, le ministère en informera l’opinion publique, a-t-il dit, jugeant « inutile de cacher la vérité ».

Après avoir rappelé la chronologie de l’apparition de l’épidémie au niveau mondial, Youbi a assuré que le Maroc s’est bien préparé en mettant au point un plan de veille et de riposte, mis à jour à la lumière de la situation épidémiologique.

Selon Youbi, jusqu’à présent, un total de 82.165 cas confirmés et 2.770 morts du coronavirus ont été enregistrés dans 44 pays du monde, outre l’hospitalisation de 30.000 personnes.