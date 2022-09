La police recrute et n’hésite pas à mettre en garde les candidats. Elle annonce avoir traité un certain nombre d’affaires d’arnaque et d’escroquerie dans lesquelles des suspects joueraient le rôle d’intermédiaires dans des opérations de recrutement.

C’est un recrutement qui concerne plusieurs centaines de postes d’agents de police de différents grades. «Plusieurs personnes prétendent être intermédiaires de recrutement au sein des rangs de la police, et ce en contrepartie de sommes d’argent de diverses valeurs. Ces personnes fournissent de fausses informations pour escroquer les victimes», affirme, dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon la même source, les services de la police ont tenu à mener des enquêtes et investigations, sous la supervision des parquets compétents, afin d’identifier rapidement les principaux suspects ainsi que les personnes impliquées dans ces affaires criminelles.

«Il s’agit de mettre fin à ce genre d’affaires criminelles qui affectent l’argent et les biens des victimes et donnent une image erronée de la transparence du recrutement au sein des rangs de la police marocaine», poursuit la DGSN.

Ainsi, et malgré l’approche communicationnelle intégrée adoptée par les éléments de la police afin de donner corps à la nouvelle charte de recrutement au sein de la DGSN, cette dernière affirme tout de même constater la persistance d’affaires de fraude et d’escroquerie de ce genre.

«La DGSN consolide les mécanismes de lutte contre la criminalité d’une manière qui fait du mérite et de l’efficacité les seules voies permettant d’intégrer les rangs de la police. Elle met en garde tous les candidats contre toute forme d’escroquerie et de fraude et les appelle à les signaler immédiatement à la police», conclut notre source.