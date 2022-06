La Commission mixte maroco-saoudienne a entamé, mercredi à Rabat, les travaux de sa 13ème session par des réunions au niveau des hauts fonctionnaires et des experts.

Ces réunions, qui interviennent en consécration des relations de coopération bilatérale, visent à faire une évaluation globale de cette coopération et à assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations des précédentes rencontres, outre la présentation du nouveau programme d’action dans les domaines d’intérêt commun.

A cet égard, le Directeur de l’Orient, du Golfe, des organisations arabes et islamiques près le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Fouad Akhrif a indiqué que cette session reflète la dynamique renouvelée que connaissent les relations bilatérales, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et Son frère, le Serviteur des deux lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud.

Dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’ouverture de ces réunions, M. Akhrif a souligné que cette session vise à passer en revue la coopération bilatérale et à établir le bilan des réalisations depuis la session précédente.

Les hauts fonctionnaires et les experts se pencheront sur plusieurs textes juridiques, accords et recommandations qui seront soumis jeudi à la commission au niveau ministériel, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Directeur général des affaires des pays arabes et africains au ministère saoudien des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Abdellah Al Matar, a indiqué, dans son allocution d’ouverture, que la commission mixte est un jalon fort dans le processus des relations privilégiées entre les deux Royaume, relevant que la tenue de cette 13ème session témoigne clairement de la volonté « sincère » des deux pays à consolider les relations bilatérales dans divers domaines.

La tenue de cette session s’inscrit en droite ligne de l’approche sincère adoptée par le Serviteur des deux lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud et Son frère, SM le Roi Mohammed VI visant la consécration de la coopération bilatérale en réponse aux aspirations des deux peuples et pour servir leur intérêts communs.

Les relations entre les deux pays se caractérisent par la coordination et la concertation permanente sur tous les plans, en vue de réaliser la paix, la stabilité et la prospérité aux deux peuples, a-t-il ajouté.

Les travaux de la commission mixte maroco-saoudienne doivent se poursuivre jeudi au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Plusieurs conventions portant sur plusieurs domaines seront signées à cette occasion.