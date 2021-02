De grandes quantités de lait en poudre importées de l’étranger ont été saisies.

La gendarmerie royale dans la commune rurale Al Majjatia Oulad Taleb, province de Médiouna à Casablanca-Settat, a saisi plus de onze (11) tonnes de lait en poudre, dont la majeure partie était déjà périmée, rapporte ce mardi 2 février le quotidien Al Massae.

Sur les onze tonnes saisies dans une ferme, huit tonnes présentaient une date de péremption dépassée, souligne la même source. La bande organisée aurait importé ces importantes quantités depuis l’étranger.

De plus, cette cargaison n’était pas correctement stockée et les responsables ne respectaient aucune des conditions d’hygiène imposées pour ce produit-là.

Pour rappel, le lait en poudre est utilisé dans de nombreuses préparations. Son utilisation est toutefois réglementée et un important cahier des charges est imposé aux industriels qui ont recours à ce produit.

D’ailleurs, «les établissements et entreprises doivent tenir un registre relatif à l’utilisation du lait en poudre et des préparations laitières retraçant leur origine, leur utilisation et la situation des stocks détenus», exige notamment l’ONSSA.