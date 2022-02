Le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken a reçu, jeudi au siège du département d’Etat, l’envoyé personnel du secrétaire général du l’ONU pour le Sahara Staffan De Mistura.

Valuable meeting with UN Personal Envoy for Western Sahara, Staffan de Mistura, to discuss our support for @UN-led political process for Western Sahara leading to an enduring and dignified resolution of the conflict. pic.twitter.com/tAvYWQaVUZ

