La cour d’appel de Bruxelles a condamné, mercredi 4 février, l’islamiste marocain controversé Redouane Ahrouch à quatre mois de prison avec sursis.

Redouane Ahrouch, un islamiste d’origine marocain qui a co-fondé le parti Islam en Belgique, a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par la cour d’appel de Bruxelles sur la base de la « loi sexisme ». La justice belge reproche en effet à Ahrouch son attitude lors d’un échange qu’il a eu avec une chroniqueuse dans l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » diffusée le 22 avril 2018 sur la chaîne RTL-TVI, précise le journal Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du mardi 15 février.

Interrogé par la chroniqueuse Emmanuelle Praet sur sa vision des femme, l’islamiste controversé avait refusé de lui serrer la main mais également de la regarder au moment où il s’adressait à elle. Une attitude qui avait suscité une vague d’indignation en Belgique, poussant l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH) à porter plainte contre Redouane Ahrouch pour sexisme.

L’islamiste marocain avait une première fois été condamné dans cette affaire par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Celui-ci lui avait infligé, en avril 2019, une peine de six mois de prison avec sursis. Ahrouch avait alors interjeté appel. Mercredi dernier, la cour d’appel de la capitale belge à légèrement réduit la peine la faisant passer de six à quatre mois de prison avec sursis, assortie d’une indemnité de 1.000 euros qu’il devra verser à la polémiste Emmanuelle Praet et un euro symbolique à verser à l’Institut pour l’Egalité des Hommes et des Femmes.

Les juges ont donné raison aux plaignants. Les faits « ont porté atteinte non seulement à une femme en particulier, méprisée parce qu’elle est une femme », mais ont aussi « porté atteinte à une valeur fondamentale de notre société démocratique à savoir l’égalité entre les femmes et les hommes », a précisé la Cour d’appel.