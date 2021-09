La police de la préfecture de sûreté de Tanger a interpellé, mercredi, le principal suspect dans l’affaire de harcèlement sexuel et d’outrage public à la pudeur dont a été victime une fille sur la voie publique et qui a fait l’objet d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que le prévenu, un mineur de 17 ans, a été interpelé dans la zone de Boukhalef à Tanger, dans le cadre de l’enquête diligentée par la police judiciaire de la ville suite à la circulation de cette vidéo.

L’enquête a permis d’interpeller mardi trois mineurs suspectés d’avoir filmé et publié ladite vidéo sur les réseaux sociaux et d’avoir proféré des insultes, injures et menaces à l’égard de la victime, ajoute la même source.

Les quatre prévenus sont actuellement soumis à une enquête judiciaire menée par la brigade de la police judiciaire en charge des mineurs, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer tous les mobiles et les circonstances de cette affaire, conclut la DGSN.