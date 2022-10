Le Maroc passe à la concrétisation de ses ambitions dans le domaine de l’industrie militaire, en particulier, l’aéronautique militaire. Outre une légère augmentation du budget du département de la défense nationale, le PLF 2023 prévoit 10,8 milliards de dirhams pour le soutien du développement de l’industrie de défense.

Le budget du département de la défense nationale atteindra 52,157 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, contre 50,3 milliards de dirhams en 2022, en hausse de près de 3,7%, selon la note de présentation du projet de la loi de finances.

A ces 52,157 MMDH de budget de fonctionnement, il est attendu que la loi de finances 2023 réserve un budget supplémentaire à l’administration de la défense nationale, issue d’un compte spécial de trésor, de 10,8 MMDH.

Ces 10,8 milliards devront servir à l’acquisition, la réparation des matériels des forces armées royales et au soutien du développement de l’industrie de défense.

En effet, l’Exécutif n’a de cesse œuvré pour la préparation du terrain pour le développement de sa propre industrie d’armement militaire.

Le Conseil des ministres de juin 2021 avait jeté les jalons relatifs à la préparation du cadre adéquat pour l’essor de l’industrie de l’armement, en particulier le secteur de l’aéronautique militaire.

Le roi Mohammed VI avait donné son approbation pour deux projets de décrets relatifs respectivement à l’application de la loi relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions, ainsi que celle ayant trait à la cybersécurité.

Depuis, l’arsenal juridique a été complété avec l’entrée en vigueur de la loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions.

Dans le même sillage, le Conseil des ministres de mardi dernier a approuvé le projet de Dahir relatif à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires. Ce projet vise la mise en place d’un système de navigabilité des aéronefs militaires pour s’assurer de sa conformité avec celui de l’aviation civile.

Dans la même veine, le roi Mohammed VI a ordonné la création au sein de l’État-major général des Forces armées royales, d’une Direction de l’Aéronautique militaire (DAM).

C’est ainsi que le Maroc amorce le processus de modernisation de la politique de sa défense nationale et nourrit de grandes ambitions en la matière.

Par ailleurs, le PLF a prévu un budget de 200 millions de dirhams au Fonds de participation des forces armées royales aux missions de paix, aux actions humanitaires, et de soutien au titre de la coopération internationale.