Le panache de soufre provoqué par l’éruption du volcan Cumbre Vieja, sur l’île de La Palma (Espagne) a atteint le Maroc. Mais pas d’inquiétude, ce nuage de gaz toxique n’aura pas d’effet sur notre santé. Explications.

Le volcan Cumbre Vieja, en éruption depuis le 19 décembre, continue de faire des dégâts. Il est d’ailleurs responsable de l’arrivée d’un nuage toxique couvrant tout le Maghreb. Ce nuage se déplace sur des milliers de kilomètres et atteindra dans les prochaines heures la péninsule ibérique, la France et le sud de l’Italie.

En effet, selon le Copernicus Atmosphere Monitoring Service, «le nuage de cendres et de dioxyde de souffre a déjà atteint le territoire africain et continue d’avancer du sud au nord du Maroc, avec une trajectoire qui finira par couvrir la péninsule ibérique».

Predicted transport of sulphur dioxide from eruption of #CumbreVieja #LaPalma volcano🌋 over the next few days in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast initialized 20 Sept 12 UTC visualized by @Windycom https://t.co/YodDe37PUy #Lapalmaerupcion pic.twitter.com/JX00t1IVx6

— Mark Parrington (@m_parrington) September 21, 2021