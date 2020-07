Après la polémique sur les vols spéciaux, la RAM fixe les prix

Face aux divers dérapages et polémiques quant aux prix des billets d’avions des vols spéciaux, la compagnie nationale a décidé de réagir en fixant ses prix.

Dans un communiqué daté de ce jour, la Royal Air Maroc annonce mettre en place des tarifs fixes pour ses vols spéciaux qui démarrent aujourd’hui, réservés aux Marocains et aux résidents au Maroc bloqués à l’étranger, ainsi qu’aux MRE et aux résidents étrangers au Maroc. Cette communication s’inscrit à la suite de nombreuses plaintes de clients dénonçant des prix exorbitants pour ces vols spéciaux.

Le phénomène a buzzé jusqu’en France où, ces derniers jours, certains médias comme LCI ont abordé le sujet, en défendant les intérêts français et notamment Air France. Après avoir souligné qu’un vol Paris-Casablanca avoisinait les 1.000 euros, l’un des journalistes sur le plateau s’est exclamé: « Les Marocains essayent de sauver la RAM… On doit défendre notre pavillon national, Air France », voyant dans ce tarif « un impôt caché, informel, prélevé sur des gens qui travaillent en Europe ».

Son confrère a suggéré de son côté qu’ « il faudrait faire des pressions diplomatiques de manière à avoir 50/50 des vols entre la RAM et Air France, ce serait logique », soulevant ainsi l’éventualité d’une « bataille diplomatique ».

Dans ce contexte, la RAM a réagi et fixé ses tarifs « afin de lever toute confusion et mettre fin aux informations dénuées de tout fondement sur les prix de ses vols ». « Alignés sur le niveau moyen des prix pratiqués depuis le début du lancement de cette opération spéciale, ces tarifs ont été bien étudiés afin de répondre à la demande des clients. Ils sont inférieurs aux tarifs pratiqués en général, durant l’été, par la concurrence », indique la compagnie nationale dans son communiqué.

Ainsi, « les tarifs des vols reliant le Maroc aux destinations de l’Europe de l’Ouest sont proposés dans des fourchettes allant de 2.200 dh ttc à 4.000 dh ttc (aller simple en classe économique). Quant aux vols sur l’Afrique, ils sont commercialisés dans des fourchettes allant de 3.500 DH TTC à 4.500 DH TTC (aller simple en classe économique). Les vols reliant le Maroc et l’Amérique du nord sont proposés aux tarifs fixes de 6.500 DH TTC (aller simple en classe économique sur la liaison Casablanca- Montréal) et 8.000 DH TTC (aller simple en classe économique sur la liaison Casablanca- New York).