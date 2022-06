Dans le cadre de l’élaboration de son avis sur l’aménagement et l’urbanisation durables du littoral, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a sollicité, du 11 au 24 mai 2022, la contribution des citoyens à travers sa plateforme « ouchariko.ma ».

Permettre aux citoyens d’interagir et de participer au débat ainsi que de présenter des opinions et propositions sur les questions liées au développement, est une question sur laquelle s’est penché le CESE. Le 27 janvier 2022, il avait organisé une rencontre en vue de présenter la plateforme digitale participative « Ouchariko » qu’il a mise en place afin de donner la parole aux citoyens.

Des milliers d’interactions

Aujourd’hui, le nombre d’interactions avec le sujet est de 16.281 dont 528 répondants au sondage. « Ces interactions font ressortir globalement la perception des citoyens par rapport aux défis et aux enjeux du littoral, ainsi que les perspectives pour mettre en œuvre un aménagement durable et une urbanisation harmonieuse des zones côtières du Maroc », explique l’organisme dans un document dont H24infos détient une copie.

D’ailleurs, les résultats du sondage montrent qu’une grande majorité des participants (85%) est insatisfaite de l’état d’aménagement et d’urbanisation du littoral national, alors que le pourcentage de ceux qui en sont satisfaits ne dépasse pas 11%.

En ce sens, il existe, selon les participants, quatre principaux facteurs qui expliquent les dysfonctionnements au niveau de l’urbanisation des zones côtières. Il s’agit respectivement de l’incohérence des politiques publiques (26%), du mode de gouvernance et la multiplicité des acteurs intervenants sur le littoral (26%), de l’ineffectivité des documents d’urbanisme (23%) et de la problématique du foncier (18%).

Concernant les mesures proposées pour mettre en œuvre une urbanisation et un aménagement durables du littoral et assainir l’existant, les résultats de la consultation montrent en effet l’importance accordée par les citoyens à un ensemble d’actions qu’ils jugent « très importantes ». Il s’agit principalement de la réforme de la politique d’urbanisme (81%), de l’amélioration de l’applicabilité des documents d’urbanisme (70%) et de la promotion de la recherche scientifique sur le littoral (78%).

Un espace d’écoute et de débat

Aussi, il est question de renforcer la démocratie participative par une implication régulière et active des citoyen(ne)s et de la société civile dans le processus de planification urbaine (66%), de procéder réforme du foncier (67%) ainsi que de simplifier les procédures de délivrance des autorisations d’urbanisme (48%).

In fine, et malgré la technicité du sujet, la consultation sur la plateforme « ouchariko.ma » témoigne de l’intérêt accordé par les citoyens aux problématiques liées à l’urbanisation du littoral. « Les opinions exprimées font état des dysfonctionnements qui marquent le processus d’urbanisation et d’aménagement du littoral et préconisent les actions à même de favoriser la durabilité de ce processus », apprend-on de la même source.

Rappelons que « www.ouchariko.ma » est une plateforme de contribution citoyenne en ligne instituée par le CESE pour offrir à toutes les composantes et forces vives de la société marocaine un espace d’écoute, de débats et de participation. Elle est disponible en français et en arabe et la participation dans cette plateforme peut se faire de deux manières : soit en s’inscrivant directement soit en utilisant les comptes des réseaux sociaux (Google, Facebook, LinkedIn, Twitter).