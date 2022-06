Des opérations de contrôle réalisées par une commission mixte formée de vétérinaires de l’ONSSA et de représentants des autorités locales de la province de Khénifra ont saisi une importante quantité de fientes de volailles destinées à l’engraissement de moutons à quelques jours de l’Aïd Al Adha.

A l’approche de l’Aïd Al Adha, les contrôles sanitaires se multiplient au niveau des élevage de moutons destinés au sacrifice. C’est dans ce cadre qu’une équipe de la Commission mixte formée de vétérinaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et de représentants des autorités locales ont mis la main sur une importante quantité de fientes de volailles destinées à l’engraissement de moutons appartenant à un éleveur dans la province de Khénifra, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du vendredi 1er juillet.

Nos confrères arabophones, qui citent un communiqué de l’ONSSA, indiquent par ailleurs que quarante-deux moutons suspectés d’être engraissés par les déjections des volailles ont été saisi lors de cette même opération, ajoutant que les fientes ont été détruites tandis que le parquet a ouvert une enquête à l’encontre de l’éleveur de ces quarante-deux moutons.

Rappelons par ailleurs que du 1er juin jusqu’au 15 juillet 2022, l’Office a interdit la circulation des fientes, afin de prévenir toute utilisation frauduleuse notamment pour l’engraissement des ovins et des caprins destinés à Aïd Al Adha.

Des opérations de contrôle, réalisées dans le cadre des commissions mixtes, avaient abouti le 24 juin dernier à la saisie et à la destruction de plus de 10 tonnes de fientes de volaille, une tonne d’aliments pour animaux et plus de 300 litres de médicaments vétérinaires non autorisés.