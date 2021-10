Le quotidien «L’Humanité» est visé par une plainte en diffamation déposée par le Maroc, accusé d’être client du logiciel de la société NSO Group.

Nouvelle plainte marocaine dans l’affaire «Pegasus», nom du logiciel espion israélien. Après Forbidden Stories, Le Monde, Radio France, Mediapart et Amnesty International, c’est autour du quotidien communiste L’Humanité d’être visé par Rabat, rapporte le quotidien Le Monde.

Plus concrètement, la plainte fait suite à la publication d’un article publié le 30 juillet et intitulé ; «Cybersurveillance. Au Maroc, les yeux du pouvoir et les profils européens», indique Yabiladi. L’article reprend de manière «hâtive», des «fake news» et nécessite donc des sanctions, indique la citation directe citée par la même source.

Pour rappel, le Maroc a été accusé d’avoir eu recours au logiciel, ce que Rabat a démenti, parlant d’ »allégations mensongères et infondées » et enclenchant plusieurs procédures judiciaires en France, en Espagne et en Allemagne. Dans une sortie médiatique le ministre marocain des Affaires étrangères a qualifié ces accusations « de pures supputations », fomentées par des parties « ulcérées » par les succès du Maroc.

« Le Maroc aussi a choisi de faire confiance à la justice, en interne et à l’international. Toute personne ou organisme portant des accusations contre le Maroc, devra en produire la preuve, ou assumer sa dénonciation calomnieuse, devant la justice », avait souligné le ministre.