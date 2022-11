Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a assisté dimanche 6 novembre à la cérémonie de remise des récompenses au profit des élèves de la famille de la sûreté nationale ayant obtenu les meilleures notes académiques.

La cérémonie organisée par la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la sûreté nationale à la salle Bahnini à Rabat, à l’occasion de la commémoration du 47ème anniversaire de la Marche verte.

Le directeur de la DGSN a ainsi remis des bourses à 50 brillants élèves, dont 24 qui percevront une bourse annuelle de 10.000 Dh pour leurs études supérieures, tandis que les autres ont perçu des bourses allant de 4.000 à 5.000 Dh.

Abdellatif Hammouchi a fait l’éloge des étudiants et étudiantes exceptionnels de la famille de la Sûreté Nationale, et les a exhortés à se concentrer davantage sur leur parcours scolaire et dans la vie en général, afin qu’ils rendent fières leurs pères et mères, policiers, qui se sacrifient pour eux et pour le maintien de la sécurité publique, nuit et jour, indique un communiqué de la DGSN.

Il est à noter que la Direction Générale de la Sûreté Nationale avait annoncé l’attribution de primes annuelles et de bourses financières au profit des fils et filles de la Sûreté Nationale qui excellent dans leur parcours.