Abdelkader Amara inaugure le nouveau système de péage Casablanca-Berrechid

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) déploie une nouvelle génération de gares de péage dotée d’un nouveau système de péage au niveau de l’autoroute Casablanca–Berrechid.

Le projet de réaménagement des gares de péage des axes autoroutiers reliant les villes de Casablanca, Marrakech, Agadir et Béni Mellal, a été inauguré ce samedi 17 octobre par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

Ces travaux ont permis la création de deux nouvelles gares de péage, la première au niveau de la bretelle d’entrée de Berrechid Nord et la deuxième au niveau de l’échangeur de Berrechid Sud. Ainsi, la gare de péage de Berrechid Sud située au point kilométrique 34 (PK 34) de l’axe autoroutier Casablanca – Agadir, a été supprimée, tout comme la gare Berrechid Est située au PK 5 de l’axe autoroutier Berrechid – Béni Mellal.

Cette nouvelle architecture des gares de péage permettra de fluidifier considérablement le trafic sur le tronçon autoroutier « Casablanca-Berrechid » le plus grand nœud de transit de tout le flux Nord-Sud du royaume, de réduire la durée du trajet et de procurer plus de sécurité et de confort aux clients-usagers voyageant entre les 4 villes précitées (Casablanca, Marrakech, Agadir et Béni Mellal), note un communiqué d’ADM.

A noter que les travaux ont été intégralement confiés à des entreprises nationales dont l’investissement global est de 40 millions de DH. Les nouvelles gares de Berrechid Nord et Berrechid Sud seront mises en servie à partir de mardi 22 Octobre 2020 à 23h, indique la même source.