Le chef du gouvernement d’union nationale en Libye, Abdelhamid Dbeibah, a affirmé, lundi à Rabat, que le peuple libyen demande davantage de soutien et de collaboration du Maroc pour sortir de la crise et garantir la stabilité du pays.

« Nous demandons davantage de soutien et de collaboration de nos frères marocains pour résoudre la crise et sortir des années difficiles que la Libye a traversées », a affirmé M. Dbeibah dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Abdelhakim Benchamach.

Il a réitéré la gratitude du peuple libyen au roi Mohammed VI pour ses importantes positions et pour le soutien constant du Royaume et ses efforts déployés en vue d’unifier les institutions libyennes, tout en appelant à renforcer la coopération bilatérale, notamment à travers la suppression des visas entre les deux pays et l’ouverture d’une ligne aérienne directe pour faciliter les déplacements entre les deux pays.

Pour sa part, Benchamach a réitéré la disposition du Maroc à fournir le soutien nécessaire au peuple libyen et à partager avec lui son expérience dans tous les domaines, ainsi qu’à développer la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Il s’est dit confiant que les Libyens trouveront les solutions aux problèmes entravant la réconciliation entre les différentes composantes du peuple libyen.