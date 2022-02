L’Exécutif prévoit d’adopter un décret rendant obligatoire le schéma de vaccination complet pour les fonctionnaires dès la semaine prochaine.

Afin de relancer la campagne de vaccination anti-Covid, le gouvernement s’apprête à serrer la vis autour du pass sanitaire. L’Exécutif prévoit d’adopter un décret rendant obligatoire le schéma de vaccination complet dans l’administration, écrit en Une ce vendredi 4 février 2021, Al Ahdath Al Maghribia, sous le titre «Salaire contre la 3e dose».

Il n’est plus question pour le gouvernement de tergiverser ou de prendre des pincettes face aux récalcitrants, du moins parmi les rangs des fonctionnaires. Car il y a urgence à accélérer encore la vaccination dans l’espoir de voir l’épidémique continuer sa décrue entamée il y a quelques semaines.

Les agents qui refusent de se faire vacciner ou encore ceux qui hésitent à prendre la dose de rappel se verront interdire l’accès aux locaux de l’administration. C’est en tout cas le but de ce décret actuellement en cours de préparation, affirme le journal. Aziz Akhannouch, s’est récemment réuni avec les secrétaires généraux et les responsables des ressources humaines de divers ministères et établissements publics, pour justement sensibiliser tous les employés à l’importance d’accélérer la réalisation ou la finalisation de leur schéma vaccinal.

Relancer la vaccination semble être la priorité du gouvernement. Aziz Akhannouch l’a d’ailleurs clairement dit au patronat mercredi. Le chef du gouvernement a même exigé des dirigeants d’entreprises dans s’impliquer davantage dans le processus. «La généralisation de la vaccination est une condition indispensable à la relance économique », avait lancé Akhannouch en incitant sur la troisième dose : «sans vaccin, il n’y aura pas de cash-flow».

Il y a eu aussi une rencontre avec les secrétaires de partis politiques. Le gouvernement les a appelé à jouer leurs rôles d’encadrement pour la sensibilisation des citoyens à l’importance de la participation massive à la campagne de vaccination en vue d’accélérer le rythme de la campagne de vaccination anti-Covid, tout en renforçant l’immunisation avec la troisième dose de rappel,