Maroc-Royaume-Uni: le projet de câble sous-marin étudié par le gouvernement britannique

Le gouvernement britannique étudie la viabilité projet Xlinks, un câble sous-marin électrique devant relier le Maroc au Royaume-Uni.

Le projet Xlinks a été cité par le gouvernement britannique comme l’une des options d’investissement prospectives dans le document d’orientation Powering up Britain, apprend-t-on dans un communiqué publié le 30 mars.

Le gouvernement britannique a, en effet, manifesté son intérêt pour le projet Xlinks, un projet de site de production d’électricité éolienne, solaire et par batterie à grande échelle au Maroc qui alimenterait exclusivement le réseau britannique via des câbles sous-marins à courant continu haute tension.

Dans un document d’orientation publié par le gouvernement britannique, « Powering Up Britain-Energy Security Plan », le gouvernement du pays a annoncé qu’il examinait la viabilité et les mérites du projet « Xlinks Morocco -UK Power » pour comprendre comment il pourrait contribuer à la sécurité énergétique britannique.

Le document décrit le plan du gouvernement pour l’avenir de l’énergie au Royaume-Uni, détaillant comment ils diversifieront la production d’énergie en investissant dans les énergies renouvelables pour assurer la sécurité énergétique, des consommateurs, climatique et économique du pays.

Le premier projet du genre

« La sécurité énergétique du Royaume-Uni est un intérêt national vital. Cependant, il est également urgent de s’en tenir à l’objectif du gouvernement en matière de système électrique net zéro en 2035 et d’éviter les réflexions à court terme qui pourraient faire dérailler la transition vers des sources d’énergie propres et abondantes », a commenté Simon Morrish, PDG de Xlinks, cité dans le communiqué.

« Par conséquent, nous saluons la détermination du gouvernement à travailler avec Xlinks pour mettre en œuvre notre projet d’énergie renouvelable. Ce projet « Xlinks Morocco-UK Power », le premier du genre, répondra à 8 % de la demande d’électricité du Royaume-Uni avec des énergies renouvelables, réduisant ainsi les factures des consommateurs et renforçant la sécurité d’approvisionnement dans le processus », a-t-il ajouté.

Il est important de noter que le document décrit également comment la Grande-Bretagne a besoin et bénéficie de l’importation d’énergie, maintenant et à l’avenir, en sécurisant l’approvisionnement énergétique en s’appuyant sur des sources d’approvisionnement diversifiées et des relations avec des partenaires et des alliés solides et de confiance tels que le Maroc.