Entre l’année 2022 et 2023, l’économie nationale a perdu 157.000 postes d’emploi, résultat d’une diminution de 198.000 postes en milieu rural et d’une augmentation de 41.000 en milieu urbain, après avoir perdu 24.000 postes une année auparavant, annonce le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Dans sa note relative à la situation du marché du travail en 2023, le HCP dresse un constat sombre des répercussions de la sécheresse et ce qui en résulte comme recul de l’activité dans le secteur l' »agriculture, forêt et pêche ».

Celui-ci se tient en haut du podium des secteurs économiques en termes de pertes d’emplois. En 2023, il a perdu 202.000 postes d’emploi au niveau national, résultat d’une perte de 207.000 en milieu rural et une création de 5.000 en milieu urbain.

Le secteur du « Bâtiment et travaux publics » (BTP) a créé 19.000 postes d’emploi au niveau national en 2023, suite à la création de 24.000 postes en milieu rural et la perte de 5.000 en milieu urbain, précise le HCP dans sa note d’information relative à la situation du marché du travail en 2023.

Le secteur des « services » a créé 15.000 postes d’emploi en 2023, résultat d’une création de 33.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 18.000 en milieu rural, selon la même source.

Les nouveaux emplois créés au niveau de ce secteur proviennent principalement de la création de 31.000 postes par des « services sociaux fournies aux collectivités » (enseignement, santé, action sociale,…) et de 21.000 postes des activités d’hébergement et restauration.

La branche du « commerce » demeure le parent pauvre du marché du travail enregistrant ainsi la perte des emplois la plus conséquante avec plus de 74.000 postes.

Le secteur de l' »industrie y compris l’artisanat », a, de son côté, créé 7.000 postes d’emploi au niveau national (4.000 en milieu urbain et 3.000 en milieu rural).

Par type d’emploi, le secteur des « services » a créé 30.000 emplois rémunérés et a perdu 15.000 emplois non rémunérés, alors que celui du BTP a créé 20.000 emplois rémunérés et a perdu 1.000 emplois non rémunérés.

En outre, le secteur de l' »industrie y compris l’artisanat », a créé 10.000 emplois rémunérés et a perdu 3.000 emplois non rémunérés. De son côté le secteur de l' »agriculture, forêt et pêche » a perdu 190.000 emplois non rémunérés et 12.000 rémunérés.

En 2023, le secteur des « services » emploie 48,3% des actifs occupés, suivi de l' »agriculture, forêt et pêche » avec 27,8%. L' »industrie y compris l’artisanat », contribue, de son côté, pour 12,2%. Le secteur du BTP emploie, quant à lui, 11,6% des actifs occupés.

Près de deux tiers des actifs occupés ruraux (64%) exercent dans le secteur de l' »agriculture, forêt et pêche », et les deux tiers des actifs occupés citadins (66,5%) travaillent dans le secteur des « services ».

Ainsi, le taux de chômage s’est vu augmenter de +1,2 point, passant entre 2022 et 2023 de 11,8% à 13%. Il est passé de 5,2% à 6,3% (+1,1 point) en milieu rural et de 15,8% à 16,8% en milieu urbain (+1point).

Le nombre de chômeurs a augmenté de 138.000 personnes, passant de 1.442.000 à 1.580.000 chômeurs, ce qui correspond à une hausse de 10%. Cette hausse est la conséquence d’un accroissement de 98.000 chômeurs en

milieu urbain et de 40.000 en milieu rural.