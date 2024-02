Le président du Sénat français, Gérard Larcher, se rendra bientôt au Maroc dans le cadre d’une visite officielle. Son déplacement prévu en avril 2023 à la tête d’une délégation de sénateurs avait été reporté sine die.

Selon les informations de Radio France internationale (RFI), le président de la chambre basse française sera bientôt à Rabat.

« Une délégation de sénateurs marocains se rendra en France en mai 2024. Côté français, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera bientôt à Rabat« , révèle ce mercredi la radio publique française.

Cette visite s’inscrirait dans le contexte actuel de dégel diplomatique entre Paris et Rabat. Elle conforte par ailleurs l’ambition déclarée de l’Elysée de briser la glace en renouant un « lien de confiance » entre les deux capitales.

Le 10 février 2024, le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, avait en effet souligné, dans un entretien au quotidien Ouest France qu’il allait « personnellement » œuvrer au rapprochement entre la France et le Maroc.

« Le Président de la République m’a demandé personnellement de m’investir dans la relation franco-marocaine et d’écrire aussi un nouveau chapitre de notre relation. Je vais m’y attacher », avait-t-il affirmé, notant que la France a « toujours été au rendez-vous, même sur les dossiers les plus sensibles comme le Sahara (…) où le soutien clair et constant de la France au plan d’autonomie marocain est une réalité depuis 2007 ».

Quatre jours après, Séjourné a réaffirmé, lors d’une audition à l’Assemblée nationale que le lien de la France avec le Maroc est « très important et il est même essentiel« .

Pas plus tard qu’avant-hier, lundi 19 février 2024, et sur instruction du Roi Mohammed VI, les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae et Lalla Hasnaa ont été reçues à déjeuner, au Palais de l’Elysée, à l’invitation de Brigitte Macron, épouse du président français.

Ce déjeuner s’inscrit, souligne-t-on, « dans la continuité des relations d’amitié historique entre le Royaume du Maroc et la République Française ».

« Dans la continuité des relations d’amitié historique entre la France et le Royaume du Maroc, Madame Brigitte Macron a reçu Leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa », a indiqué la présidence française sur Instagram dans un message accompagné d’une photo.

« À cette occasion, le Président Emmanuel Macron est venu les saluer », a-t-on ajouté, précisant également que le chef de l’État s’est « récemment entretenu par téléphone avec Sa Majesté Mohammed VI ».