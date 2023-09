La paire USD/MAD a affiché une légère progression de 0,04% à 10,27, soit un plus haut depuis mars dernier, ressort-il de la récente note « Weekly MAD Insights – Currencies » d’Attijari Global Research (AGR).

À l’origine, un double effet positif, à savoir un effet marché négatif de 0,06% suite à une légère détente des spreads de liquidité sur le marché de change interbancaire marocain cette semaine, et un effet panier de 0,1% en lien avec la hausse du dollar à l’international, fait savoir la note d’AGR qui couvre la période du 18 au 22 septembre 2023.

Pour leur part, les spreads de liquidité ont baissé de 6 points de base (PBS), passant de 2,31% à 2,25% au terme de cette semaine. Les flux exports ont été plus importants que les flux imports.

« Compte tenu des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes, nous avons revu à la hausse nos prévisions USD/MAD à horizon 1 mois et à la baisse nos prévisions USD/MAD à horizon 3 mois », indique AGR.

Les prévisions EUR/USD des brokers cette semaine ressortent en faveur d’une dépréciation du dollar à horizon 3 mois par rapport aux niveaux spots..

Les spreads de liquidité du dirham devraient poursuivre leur resserrement durant les trois prochains mois, compte tenu de flux imports plus importants. Dans ces conditions, les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,14, 10,19 et 10,24 sur des horizons de 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,27. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,97, 11,02 et 11,08 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,92.