Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa « grande tristesse » et sa « vive émotion » après avoir appris le décès du journaliste marocain Réda Dalil.

Dans une lettre adressée le 2 avril au président de TelQuel, Khalid El Hariry, par le biais de l’ambassadeur de France au Maroc Christophe Lecourtier, le président français affirme que « sa disparition afflige tous ceux qui le connaissaient et pouvaient, grâce à ses éditoriaux et articles, réfléchir avec lui et grâce à lui sur l’évolution du Maroc, sur les grands défis auxquels il fait face et sur sa place dans le monde ».

Macron a rendu un vif hommage à l’ancien Rédacteur en chef du Temps, Economie Entreprise et directeur de publication de TelQuel, décédé le 19 mars à l’âge de 45 ans, soulignant son rôle dans l’analyse et la compréhension des relations franco-marocaines et sa « très fine connaissance des relations franco-marocaines lui permettait de proposer régulièrement de précieuses clefs d’analyse et de compréhension.

« Il traçait ainsi des perspectives exigeantes pour renouveler le partenariat exceptionnel entre nos deux pays, en prenant toujours soin d’éviter les raccourcis et sans jamais céder au fatalisme », a écrit le président français.