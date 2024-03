Le Maroc constitue un modèle à suivre en matière de gestion des crises sanitaires, a indiqué à Marrakech, le président de la Fédération de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), Mohamed El Bouhmadi.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu un modèle qui fait l’objet d’éloges lors des différentes rencontres continentales et internationales en matière de gestion des crises sanitaires, a souligné M. El Bouhmadi dans un entretien accordé à la MAP en marge de la clôture de la 21è édition de l’Officine Expo Pharma Africa Meeting Village Innovation, un événement majeur visant à mettre en avant l’expertise et le savoir-faire du Maroc dans le domaine pharmaceutique.

Dans ce sens, M. El Bouhmadi est revenu sur la mobilisation, tous azimuts, dont font preuve les autorités sanitaires, le secteur de l’industrie pharmaceutique ainsi que tous les acteurs et professionnels de la santé notamment, lors de la crise sanitaire engendrée par la Covid-19, mais aussi lors du séisme du 08 septembre dernier qui a frappé plusieurs provinces du Royaume.

La gestion réussie et exemplaire des crises sanitaires par le Royaume s’illustre, entre autres, par l’accès de l’ensemble des citoyens aux soins médicaux et aux médicaments nécessaires, relève le président de la FMIIP.

L’expérience marocaine dans ce domaine permettrait d’ouvrir des perspectives prometteuses devant plusieurs pays notamment africains, pour consolider leur souveraineté nationale dans le domaine de la santé, a-t-il dit.

La 21è édition de l’Officine Expo Pharma Africa Meeting Village Innovation (01-02 mars), a été l’occasion d’aborder des thématiques pertinentes par des conférenciers marocains et étrangers et d’examiner des sujets visant notamment, à repositionner le pharmacien dans son véritable rôle d’acteur majeur du système de santé.

Officine Expo Pharma Africa Meeting Village Innovation est un événement annuel visant à promouvoir l’excellence et l’innovation dans le domaine pharmaceutique en Afrique, en débattant des défis et des opportunités dans le secteur pharmaceutique, et explorant les dernières avancées technologiques et scientifiques.