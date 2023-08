La société britannique Chariot a annoncé, mardi matin, avoir signé un accord pétrolier pour une nouvelle licence d’exploration, Loukos Onshore (« Loukos »), située on-shore au Maroc. Celle-ci permettrait « une accélération de la production » du gaz au Maroc.

Contacté à ce propos il y a une dizaine de jours par H24info, le directeur pays de Chariot au Maroc, Pierre Raillard, avait assuré que « l’accélération de la production serait liée, en cas de succès, au travail que nous comptons effectuer sur cette troisième licence ».

« Chariot Limited, en partenariat avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), qui détiendra une participation de 25 %, a signé l’accord pour une

participation de 75 % et l’opération de la licence de Loukos », souligne un communiqué du groupe.

Loukos couvre une superficie approximative de 1 371 km2, adjacente aux licences offshore de Lixus et Rissana de Chariot, la première contenant l’important projet de développement de gaz de la découverte d’Anchois (« Anchois »), précise Chariot, ajoutant qu’une évaluation détaillée a déjà commencé sur la base de données sismiques 3D de 150 km2 et de forages sur le bloc.

Cette évaluation a permis d’identifier un champ de gaz conventionnel, peu profond, qui a déjà produit dans d’autres zones à terre au Maroc, géologiquement similaire aux projets offshore de Chariot, dont la découverte de gaz d’Anchois.

Il a également aidé à l’identification de multiples prospects gaziers à faible risque, soutenus par des attributs sismiques caractéristiques, avec du gaz et des gisements prouvés par des forages précédents qui ciblaient des prospects différents plus profonds, relève-t-on de même source.

Et Chariot de poursuivre que Loukos a le potentiel d’accélérer les ventes de gaz en raison de la proximité de marchés industriels sous-approvisionnés, avec d’autres synergies de développement potentielles grâce à l’emplacement de l’installation de traitement et des gazoducs futurs du développement d’Anchois, qui sont situés sur le bloc.

Les engagements minimaux liés à la licence comprennent le retraitement des données sismiques 2D et 3D existantes et des études préliminaires, ce qui permettra d’évaluer pleinement le potentiel de la licence Loukos, y compris l’identification d’autres gisements et objectifs en dehors de ceux couverts par les données sismiques 3D existantes, fait observer la société.

« Nous sommes heureux d’avoir signé cet accord pétrolier avec Chariot. Chariot a une compréhension et une connaissance considérables de ce bassin grâce au travail intensif d’exploration réalisé dans la région et nous attendons avec impatience la poursuite des travaux et de ses progrès en vue d’accélérer

l’approvisionnement en gaz des marchés marocains », a réagi Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM.

Le directeur technique de Chariot a déclaré, pour sa part, que « la société a déjà identifié une série de cibles intéressantes sur la base des données sismiques 3D et suite à notre récente levée de fonds, nous prévoyons de forer dès que possible de façon à accélérer la fourniture de gaz directement aux industries nationales par différentes voies ».