En exclusivité à Ain Sebaâ, un concept exceptionnel dans un quartier hautement prisé à Casablanca.



Niché au cœur d’Aïn Sebaâ, à seulement 100 mètres de la plage, le lotissement Al Rimal, développé par le groupe A.Lazrak, offre des terrains titrés pour villas à partir de 320 m2, où règnent calme, sérénité et proximité. Deux types de villas sont proposées sur ces terrains : des villas en bande et des villas jumelées. Pour enrichir davantage la vie de ses résidents, le projet comprend un centre sportif privé d’un hectare, équipé de terrains de mini-foot et de padel, offrant tous une vue imprenable sur la plage Nahla.

Al Rimal intègre également des espaces commerciaux pour répondre aux besoins quotidiens de ses résidents. De nombreuses grandes enseignes ont prévues de s’y installer. De plus, une allée piétonne de 16 mètres de large a été aménagée pour offrir un accès facile et direct à la plage Nahla.



Le Groupe A.Lazrak immobilier : Acteur majeur dans l’immobilier résidentiel et professionnel au Maroc depuis plus de 60 ans, le groupe A.Lazrak est synonyme de qualité et d’expertise. Sa légitimité historique, son expertise, son leadership et son autonomie sont les piliers qui fondent sa réputation.

Avec un portefeuille comprenant des projets de référence, caractérisés par leur longévité et la qualité de leurs prestations, le groupe A.Lazrak assure la maîtrise et la réussite de toutes ses opérations immobilières.

Al Rimal est situé sur la route de Zenata à Ain Sebaâ, Casablanca.

Contact : 0522 107002 – www.alrimal.ma



