L’Organisation mondiale du Tourisme (OMT), agence onusienne basée à Madrid, a annoncé mercredi changer son nom pour devenir ONU Tourisme, afin de rendre plus visible son rattachement aux Nations unies et d’être mieux identifiée par le grand public.

Ce nouveau nom, dévoilé à l’occasion de l’ouverture du Salon international du Tourisme Fitur, qui se tient jusqu’à dimanche à Madrid, s’accompagne d’un nouveau logo représentant une figure humaine en mouvement et d’un nouveau slogan: « rapprocher le monde ».

Il permet à l’agence de « s’éloigner des acronymes » comme l’OMT et de rendre son image « plus accessible » auprès de la population, assure dans un communiqué l’institution, créée en 1974 afin de développer et promouvoir le tourisme dans le monde.

L’institution onusienne, dirigée depuis 2018 par le Géorgien Zurab Pololikashvili, regroupe 160 Etats membres et dispose de bureaux régionaux au Japon, en Arabie saoudite, au Brésil et au Maroc, en plus de son siège dans la capitale espagnole.

Elle publie régulièrement des estimations et prévisions sur la fréquentation touristique par régions et par pays.

Selon son dernier baromètre, publié vendredi, 1,3 milliard de touristes ont voyagé à l’étranger l’an dernier, soit 88% du niveau de 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19.

Les recettes générées par le tourisme international ont, quant à elles, atteint 1.400 milliards de dollars.