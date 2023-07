Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a appelé à intensifier les efforts pour une meilleure lutte contre la traite des êtres humains.

Dans un message marquant la journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains célébrée le 30 juillet, le chef de l’ONU a plaidé pour une action accrue afin d’identifier, de protéger et de soutenir les rescapés, soulignant que ce phénomène est une « violation odieuse » des droits humains et des libertés fondamentales.

Relevant que la traite des être humains exploite la vulnérabilité et prospère en période de conflit et d’instabilité, Guterres a indiqué que les inégalités croissantes, l’aggravation des urgences climatiques et les déplacements de populations sans précédent mettent de plus en plus de personnes à la merci des trafiquants.

“Dans la plupart des cas connus, ceux qui subissent la traite sont des femmes et des enfants, dont un grand nombre sont victimes de violences brutales, du travail forcé et de l’horreur de l’exploitation et des atteintes sexuelles”, a-t-il déploré.

Le SG de l’ONU a appelé à investir bien davantage dans la détection et la protection, ainsi qu’à faire appliquer la loi “afin que les criminels qui font bon marché de la vie des êtres humains soient traduits en justice”.

“En cette Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, redoublons d’efforts pour identifier, protéger et soutenir les personnes rescapées et n’abandonner aucune victime de la traite à son sort”, a-t-il plaidé.