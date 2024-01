Fort du succès de sa première édition en 2023, le Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) revient du 8 au 11 février 2024. Dans cette interview accordée à H24info.ma Younes Ajarrai, le délégué du Festival du Livre Africain de Marrakech, nous dévoile les points forts ainsi que les nouveautés de cette 2e édition. Interview.

Quels sont les nouveautés de cette deuxième édition ?

Younes Ajarrai : Comme lors de la première édition des cafés littéraires, des palabres, des lectures, des contes, des signatures et nocturnes se succéderont pendant les quatre jours du festival qui auront lieu au Centre culturel Les Etoiles de Jamaa el-Fna et dans les sites partenaires pour une seconde édition prometteuse : Palace Es Saadi, UM6P, GEC Marrakech – École de Management, Université Cadi Ayad, lycées, etc.

Une exposition complétera cette programmation qui fera la part belle au jeune public et à la promotion de la lecture et de l’écriture. Ainsi, master class, ateliers d’écriture, petits-déjeuners littéraires seront programmés en partenariat avec des lycées et des universités. En outre, un entretien avec Edgar Morin est programmé. Et pour la toute première fois en Afrique, une dictée géante sera organisée sur une place emblématique de la ville ocre. Elle rassemblera des centaines de jeunes qui auront participé à des ateliers d’écriture et sera également ouverte à tous, sur inscription. Elle sera donnée en arabe, en français et en anglais.

Quel est l’objectif majeur des organisateurs de cette manifestation culturelle ?

Younes Ajarrai: Cette manifestation offrira l’occasion aux écrivains et au grand public de se retrouver autour de divers formats d’échanges littéraires. Egalement, le festival du Livre Africain de Marrakech a pour but de rapprocher la culture et l’art aussi bien des férus que de ceux qui se sentent éloignés. Pour illustrer l’affiche de l’édition 2024, le FLAM a choisi d’inviter l’artiste malien Abdoulaye Konaté.

Quels sont vos projets pour les années à venir ?

Younes Ajarrai: Nous espérons que pour les prochaines éditions, le festival s’ouvrira sur d’autres disciplines artistiques. Notre objectif est de rapprocher le livre du lecteur, afin de mieux faire connaitre cette littérature extraordinaire au jeune public.