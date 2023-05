Lisbonne accueille vendredi prochain un forum d’affaires Portugal-Maroc

Il s’agit d’un forum qui sera organisé en marge de la rencontre qui réunira le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre portugais, António Costa.

Un forum économique Portugal-Maroc se tiendra, le vendredi 12 mai à Lisbonne, à l’initiative de la Confederação Empresarial de Portugal (CIP), la Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Ce Forum sera organisé en marge de la Rencontre de Haut-Niveau qui réunira le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre portugais, António Costa, indique un communiqué de la CGEM.

Lire aussi. Signature d’un accord de jumelage entre Essaouira et Cascais au Portugal

La rencontre, qui connaîtra la présence d’une délégation composée d’une centaine de chefs d’entreprises marocaines et d’opérateurs économiques portugais, sera l’occasion d’échanger sur les leviers à activer pour renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays, poursuit la même source.

Elle vise aussi l’identification des nouvelles opportunités d’affaires et la construction de partenariats innovants et durables entre les entreprises marocaines et portugaises dans des secteurs clés comme l’industrie, les énergies renouvelables et le numérique.

Au programme, une séance d’ouverture en présence d’Akhannouch et Costa, de membres des gouvernements marocain et portugais et des présidents de la CGEM et de la CIP, ainsi que des panels de discussions et une session de B2B.