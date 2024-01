Vols annulés, routes enneigées, meetings de campagne reportés… Une tempête hivernale sème vendredi le chaos dans l’Etat américain de l’Iowa, à trois jours du premier rendez-vous électoral de l’année pour les républicains.

Le 15 janvier, cet Etat du Midwest doit lancer le grand bal des primaires, dont Donald Trump est le grand favori… si tant est que les électeurs se déplacent pour voter.Car l’Etat tout entier est balayé par une grande vague de froid que les autorités américaines ont elles-mêmes qualifiée de « dangereuse ».

SNOW BLIZZARD 🥶 Car accidents due to snowstorms have increased in the United States of America in recent days ⚠️ Scene from Iowa! #USA pic.twitter.com/xvpjhCtWRP

Dans la capitale Des Moines où la neige est tombée toute la journée, rares sont les véhicules à tenter leur chance sur les routes glissantes. Des dizaines de voitures et camions sont renversés sur la chaussée.

Des rafales de vent de plus de 50km/h sont prévues dans la nuit et le mercure, qui pointe à -9°C, doit encore chuter de 10 à 20 degrés au cours des prochains jours.

La plupart des vols, censés faire affluer les milliers de journalistes, militants et bénévoles de campagne venus assister au premier grand rendez-vous de la présidentielle américaine, ont été annulés ou redirigés vers les Etats voisins.

Comment faire campagne dans ces conditions? La question obsède tous les candidats, bien obligés d’annuler ou de reporter leurs événements.

L’ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a elle basculé en ligne tous ses meetings prévus sur le terrain.

« Nous n’avons pas peur de la neige », a quant à lui affirmé le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a fait un détour par son QG de campagne en début d’après-midi, à défaut de pouvoir aller à la rencontre des électeurs.

As severe weather slams the U.S., more than 2,000 flights have been canceled nationwide. @perezreports from Chicago on the blizzard conditions in the Midwest headed for the Great Lakes and how the dangerous winter storm is impacting NFL playoff games. https://t.co/Mq0G3kICqb pic.twitter.com/Na4PcrRBxN

— World News Tonight (@ABCWorldNews) January 13, 2024