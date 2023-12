Après une remarquable prestation en première période lors du match opposant hier e ligue des champions le Manchester à son équipe, le Bayern, Noussair Mazraoui s’est a dû quitter le terrain au retour des vestiaires. La raison? Des douleurs musculaires au niveau du mollet. Détails.

Mardi en Ligue des champions, Noussair Mazraoui et le Bayern Munich étaient en déplacement au Royaume-Uni pour faire face à Manchester United.

⚠️ | QUICK STAT

After the first 45′ at Old Trafford:

• Most duels won – Noussair Mazraoui (5)

• Most duels lost – Alejandro Garnacho (8)

It’s been quite a one-sided first half when it comes that matchup. 😬#MUNFCB #UCL pic.twitter.com/oO7hV08qcC

— Sofascore (@SofascoreINT) December 12, 2023