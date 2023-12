Selon les dernières informations, Youssef En-Nesyri pourrait quitter la Liga cet hiver. L’international marocain serait dans les radars d’un grand club italien.

Alors que l’on croyait ce “deal mort”, de nouvelles informations du média espagnol, Todofichajes, affirment que l’AC Milan serait toujours intéressé par Youssef En-Nesyri, plus important joueur du FC Séville.

L’AC Milan suit l’international marocain depuis le mercato estival. Le club italien avait même formulé une offre au club espagnol pour attirer En-Nesyri dans ses rangs. Il s’agissait d’un prêt de 5 millions d’euros avec option d’achat de 25 millions d’euros.

Si En-Nesyri était d’accord pour son transfert, Séville était d’un tout autre avis. Le club ne voulait en aucun cas laisser fuir son meilleur attaquant. Et il avait raison, le 9 marocain est actuellement le meilleur buteur des clubs de Liga avec pas moins de 25 réalisations toute compétitions confondues. Du haut de ses 58 buts en Espagne, l’attaquant est devenu le meilleur buteur marocain de la Liga.

Ya un an jour pour jour En Nesyri mettait surement le but le plus important de sa carriere et qualifiait le Maroc en demi-finale de CDM 🇲🇦❤️🇲🇦❤️pic.twitter.com/IK6bwCU580

— أنور 🇲🇦 (@AnwarLsr) December 9, 2023